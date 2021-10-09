Власть
Чиновники из Алушты пойдут под суд за мелкое взяточничество
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Уголовное дело против двух сотрудников из муниципального контроля администрации Алушты направлено в суд.
Чиновники обвиняются в мошенничестве и мелком взяточничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. Следователи выяснили, что в марте 2021 года два сотрудника администрации, которые должны были составлять админпротоколы, договорились с одним из городских предпринимателей о том, что закроют глаза на его нарушения.
За это чиновников отблагодарили шестью тысячами рублей. Позже один из обвиняемых получил за аналогичную «невнимательность» еще одну взятку от другого предпринимателя – три тысячи рублей. Еще 40 тысяч рублей предприимчивые чиновники потребовали от женщины за порубочный билет.
При этом умолчали о том, что выдача этих документов в принципе не входит в их компетенцию.
«В ходе следствия обвиняемые отстранены от занимаемых должностей, - сообщили в пресс-службе ведомства.
– Уголовное дело направлено прокуратурой города в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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