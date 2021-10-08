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Власть

Жижа бурого цвета течет из кранов у жителей Симферополя

Горожане отмечают, что вынуждены терпеть такое положение дел на протяжении долгого времени.

Жители крымской столицы устали видеть бурую жидкость, которая часто течет у них из крана. Об этом горожане в очередной раз пожаловались в соцсетях.

Автор поста сообщил, что подобное наблюдается почти каждый день и опубликовал фотографию и видеозапись в подтверждение своих слов.

Недавно такой же цвет приобретала вода в городской реке Салгир. До этого из кранов жители Симферополя ужаснулись при виде голубой воды, пахнущей антифризом, а также заявили, что в их дома подают химию и фекалии. А в Керчи вода и вовсе была черной.

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