Жительница Севастополя забрала с помойки искавшую еду 9-летнюю девочку

Неравнодушная жительница Севастополя забрала домой 9-летнюю девочку, которая искала еду возле мусорных контейнеров в районе улицы Горпищенко.

Позднее силами МВД удалось обнаружить 7-летнего брата девочки. Выяснилось, что в школу дети не ходили, их мать вела антисоциальный образ жизни, а регулярные попытки привлечь к решению проблемы Управление по защите прав несовершеннолетних и «Центр социальной помощи семье и детям» эффект дали не сразу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, 04 октября 2021 года в ОМВД России по Нахимовскому району поступило сообщение от жительницы Севастополя о том, что на протяжении двух дней с ней проживает девочка 9 лет, которую она обнаружила на улице. На тот момент девочка не знала, где ее мама и не имела постоянного места жительства.

Малолетняя была доставлена в ОПДН ОМВД России по Нахимовскому району, как ребенок, оставшийся без попечения законных представителей. Отыскать мать девочки не удалось, и ребенок был направлен в городскую больницу №5 с дальнейшим помещением в приют.

На следующий день полицейскими был выявлен семилетний брат, который также был направлен в больницу, а затем к социальным работникам.

Как уточнила заместитель начальника пресс-службы УМВД Севастополя Мария Нажа, семья состоит на профилактическом учете с июня 2021 года. Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, с ней неоднократно проводились профилактические беседы, в ходе которых женщина обещала наконец наладить семейный быт и заниматься развитием детей.

Сотрудниками полиции уведомлялись Управление по защите прав несовершеннолетних, опеки и попечительства, а также в «Центр социальной помощи семье и детям» об острой необходимости в социальной реабилитации детей из данной семьи, подчеркивает УМВД.

В сентябре из школы №26 поступила информация о том, что дети не приступили к обучению и их местонахождение неизвестно. 27 сентября Комиссия по делам несовершеннолетних провела заседание, на котором было принято решение – полиции установить местонахождение семьи и выяснить причины непосещения детьми школы.

28 сентября женщина с детьми была обнаружена пьяной на улице. Хотя женщина постоянного места жительства не имеет, на предложение поместить детей в приют или хотя бы обратиться в городской центр соцобслуживания она ответила категорическим отказом.

Хотя у полиции к семье возникли вопросы еще в июне, по сообщению пресс-службы правительства, семья не состояла на учете, как социально-опасная или неблагополучная.

После того, как детей снова обнаружили неравнодушные севастопольцы в начале октября, полиция передала в Комиссию по делам несовершеннолетних Нахимовского района протоколы об административном правонарушении в отношении матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По информации пресс-службы правительства Севастополя, на основании поступивших документов на ближайшем заседании комиссии будет-таки рассматриваться вопрос о постановке на учет семьи как социально-опасной.

В настоящее время местонахождение матери устанавливается.

В тексте использованы материалы: Форпост

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