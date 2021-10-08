Жителей Керчи просят не приближаться к морю

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В Керчи ожидается северо-восточный ветер до 15-20 метров в секунду.

Администрация города обнародовала предупреждение с просьбой не приближаться к береговой линии и воздержаться от выхода в море.

Местных жителей просят «ограничить пребывание на набережной, в прибрежной зоне, на пирсах, берегоукрепительных сооружениях; воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не находиться вблизи береговой линии; быть предельно внимательными при дорожном движении, не парковать автотранспорт вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также под электропроводами; туристам и любителям отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения воздержаться от выхода на природу».

Ранее в управлении МЧС России по Крыму сообщили, что в Крыму до субботы включительно продлили штормовое предупреждение из-за усиления ветра.

1 октября в Керчи ураганный ветер валил деревья и стал причиной отключений электроснабжения в разных районах города.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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