Происшествия
Жителей Керчи просят не приближаться к морю
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В Керчи ожидается северо-восточный ветер до 15-20 метров в секунду.
Администрация города обнародовала предупреждение с просьбой не приближаться к береговой линии и воздержаться от выхода в море.
Местных жителей просят «ограничить пребывание на набережной, в прибрежной зоне, на пирсах, берегоукрепительных сооружениях; воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не находиться вблизи береговой линии; быть предельно внимательными при дорожном движении, не парковать автотранспорт вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также под электропроводами; туристам и любителям отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения воздержаться от выхода на природу».
Ранее в управлении МЧС России по Крыму сообщили, что в Крыму до субботы включительно продлили штормовое предупреждение из-за усиления ветра.
1 октября в Керчи ураганный ветер валил деревья и стал причиной отключений электроснабжения в разных районах города.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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