Житель Ялты пойдет под суд за разбой со смертельным исходом 28-летней давности

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Ялты, который обвиняется в причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего.

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Как полагает следствие, 23 сентября 1993 года обвиняемый, совместно с двумя знакомыми, уголовное дело в отношении одного из которых выделено в отдельное производство в связи с розыском, в отношении второго – прекращено в связи со смертью, увидели ранее незнакомого им мужчину. Злоумышленники, договорившись между собой, избили мужчину, нанеся ему порядка 30 ударов ногами и руками, после чего похитили находящиеся при нем вещи, а также наручные часы», – сообщили прокуратуре.

Тело погибшего сбросили в русло реки Водопадная, которая протекает неподалеку от места преступления. Уголовное дело возбуждалось в 1993 году, но производство по нему неоднократно прекращалось и приостанавливалось.

По данным главного следственного управления Следкомитета по Крыму и Севастополю, мужчина обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), пунктам «а, б, в» части 2 статьи 146 УК РСФСР (нападение с целью завладения личным имуществом граждан, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего (разбой), совершенное по предварительному сговору группой лиц, с применением других предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжких телесных повреждений).

Дело направлено в суд.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольские борцы с наркотиками рассказали о своих успехах. О том, как полиция Севастополя борется с наркотиками, рассказал глава УМВД по г. Севастополю Павел Гищенко.

Директора крымской компании «Асгард» заподозрили в хищении средств ФЦП. По версии прокуратуры, руководство горе-подрядчика присвоило почти 230 миллионов рублей при реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса в Севастополе.

В Крыму оштрафовали два детских лагеря. Два детских оздоровительных лагеря в Крыму получили штрафы из-за несоответствия санитарным правилам, еще один был закрыт, поскольку не входил в соответствующий реестр.

Полицейские задержали двух мошенников в Евпатории. Полицейские и бойцы спецподразделения задержали 23-летнего и 24-летнего жителей Евпатории, которые подозреваются в мошенничестве.