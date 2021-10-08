Власть
Власти Ялты пообещали 80 млн на установку новых детских площадок
Установка первых в этом году 13 детских площадок в ялтинском регионе подходит к завершению.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава местной администрации Янина Павленко.
«Заканчиваем установку первых 13 детских площадок по Большой Ялте Работа кипит! До конца года установим все, что планировали – более трех десятков», – написала она.
Павленко уточнила, что всего в этом году в Ялте и поселках была запланирована установка 34 площадок, на которые из бюджета города выделено 77 миллионов рублей. При этом, по словам главы администрации города, 8 площадок будут установлены дополнительно – «адреса обсуждаются».
«А в следующем году эти работы продолжим – планируем выделить порядка 80 миллионов», – заявила Павленко.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Феодосии жалуются на вандализм в городских парках. Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко жалуется на порчу инфраструктуры в городских парках и скверах.
Жижа бурого цвета течет из кранов у жителей Симферополя. Горожане отмечают, что вынуждены терпеть такое положение дел на протяжении долгого времени.
«Уже змеи ползут»: Аксенов рассказал о жалобах от жителей Евпатории. В Крыму есть проблема с покосом травы, признают местные власти. Особенно ситуация обострилась в Евпатории.
Экс-мэр Джанкоя возглавит госпредприятие Крымтеплокоммунэнерго. Бывший глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов возглавит государственное унитарное предприятие «Крымтеплокоммунэнерго».
Триллер по-крымски: наркодилер стала жертвой вооруженного похищения
Полицейские оказали помощь 27-летней наркоторговке, которую расстреляли из пневматического пистолета, вымогая 100 тысяч рублей.
Крымский университет переводит студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19
Студенты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского вернутся к дистанционному обучению. Учиться онлайн начнут уже с 11 октября, сообщили в пресс-службе вуза.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Ковид наступает: власти вводят новые ограничения в Крыму
Власти Крыма приняли решение ввести новые ограничения из-за распространения коронавируса.
вчера
Объединение Крыма и Севастополя обернется катастрофой
Слухи о возможном объединении Республики Крым и города Севастополя в один субъект возникают постоянно. Но если это когда-нибудь произойдет, то серьезных конфликтов на грани протестов не избежать.