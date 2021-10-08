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Власть

Власти Ялты пообещали 80 млн на установку новых детских площадок

16:18 пятница, 8 октября 2021
Ялта

Установка первых в этом году 13 детских площадок в ялтинском регионе подходит к завершению.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

«Заканчиваем установку первых 13 детских площадок по Большой Ялте Работа кипит! До конца года установим все, что планировали – более трех десятков», – написала она.

Павленко уточнила, что всего в этом году в Ялте и поселках была запланирована установка 34 площадок, на которые из бюджета города выделено 77 миллионов рублей. При этом, по словам главы администрации города, 8 площадок будут установлены дополнительно – «адреса обсуждаются».

«А в следующем году эти работы продолжим – планируем выделить порядка 80 миллионов», – заявила Павленко.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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