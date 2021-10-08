Власти Крыма снова обещают внимательно следить за ценами

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С этой целью еженедельно в республике будет проводиться мониторинг стоимости таких товаров как в магазинах, так и на ярмарках.

Также, начиная со следующей недели, запланировано проведение еженедельных совещаний, на которых будут подводиться итоги мониторинга цен на социально значимые продукты питания по всем регионам РК, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Мониторинг будет проводиться на основании фото- и видеоматериалов, подтверждающих стоимость 47 наименований социально значимых продуктов в регионах. Графики цен на продукты будут обновляться на сайте Минэкономразвития еженедельно. С полной информацией: что опустилось в цене, что поднялось и, соответственно, какие управленческие решения приняты по тому или иному вопросу», — сообщил Сергей Аксенов.

Также Глава республики уточнил, что одной из мер по снижению цен станет увеличение количества торговых точек крымских производителей для реализации продуктов питания.

«Это поручение Президента. Вопрос цен мы можем точно мониторить и избавить граждан от спекуляций на этом направлении. Посредников необходимо максимально с рынка убрать, чтобы наши граждане получали конечный продукт на максимально коротком плече доставки от производителя», — уточнил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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