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Власти Феодосии жалуются на вандализм в городских парках
фото © Сергей Бовтуненко
Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко жалуется на порчу инфраструктуры в городских парках и скверах.
«С сожалением констатирую тот факт, что не все феодосийцы готовы к хорошим переменам, которые происходят в нашем городе. В недавно благоустроенном сквере Доброму Гению вандалам приглянулись декоративные фонари, которые в вечернее время создают теплую и уютную атмосферу. Ранее подобные элементы были испорчены и в сквере Чернобыльцам. А в начале недели злоумышленники выкрутили 30 лампочек на инсталляции, установленной у галереи Айвазовского», – сообщил Бовтуненко.
Он сообщил об установке видеонаблюдения, которое, как считает Бовтуненко, поможет поймать вандалов.
«Видеонаблюдение в сквере установлено, надеюсь, полиция найдет злоумышленников и привлечет их к ответственности за свои действия», – добавил он.
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В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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