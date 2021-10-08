Власти Феодосии жалуются на вандализм в городских парках

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Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко жалуется на порчу инфраструктуры в городских парках и скверах.

«С сожалением констатирую тот факт, что не все феодосийцы готовы к хорошим переменам, которые происходят в нашем городе. В недавно благоустроенном сквере Доброму Гению вандалам приглянулись декоративные фонари, которые в вечернее время создают теплую и уютную атмосферу. Ранее подобные элементы были испорчены и в сквере Чернобыльцам. А в начале недели злоумышленники выкрутили 30 лампочек на инсталляции, установленной у галереи Айвазовского», – сообщил Бовтуненко.

Он сообщил об установке видеонаблюдения, которое, как считает Бовтуненко, поможет поймать вандалов.

«Видеонаблюдение в сквере установлено, надеюсь, полиция найдет злоумышленников и привлечет их к ответственности за свои действия», – добавил он.

В сентябре сообщалось, что суд в Севастополе вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местных жителей в возрасте от 23 до 26 лет. Их обвинили в повреждении объекта культурного наследия регионального значения – Таврической лестницы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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