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Происшествия

В Симферополе менеджер подменил счет фирмы в договорах на свой и похитил 170 тысяч рублей

В Симферополе за растрату свыше 170 тысяч рублей задержали менеджера частной фирмы, занимающейся продажей и установкой камер видеонаблюдения.

Злоумышленником, на которого правоохранителям пожаловался директор фирмы, оказался 28-летний житель крымской столицы. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Как признался задержанный, на протяжении нескольких месяцев при заключении договоров с клиентами в качестве счета для оплаты он указывал свой личный банковский счет. Все полученные деньги при этом молодой человек тратил на свои нужды.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В Керчи строитель обокрал пенсионерку, у которой делал ремонт. В дежурную часть МВД Керчи поступило заявление о краже.

Жительница Севастополя перевела деньги мошенникам за покупку авиабилетов. Женщина перевела на счета мошенников около четырех тысяч рублей за несуществующие авиабилеты.

Разбойное нападение в Симферополе: пострадавшая опознала налетчика. Симферопольские оперативники задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин.

Троих похитителей банковских карт поймали в Симферополе. В первом случае в полицию обратилась продавец одного из симферопольских магазинов, которая рассказала, как с ее утерянной банковской карты неизвестные сняли 18 тысяч рублей.

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