В Симферополе менеджер подменил счет фирмы в договорах на свой и похитил 170 тысяч рублей

В Симферополе за растрату свыше 170 тысяч рублей задержали менеджера частной фирмы, занимающейся продажей и установкой камер видеонаблюдения.

Злоумышленником, на которого правоохранителям пожаловался директор фирмы, оказался 28-летний житель крымской столицы. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Как признался задержанный, на протяжении нескольких месяцев при заключении договоров с клиентами в качестве счета для оплаты он указывал свой личный банковский счет. Все полученные деньги при этом молодой человек тратил на свои нужды.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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