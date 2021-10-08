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Происшествия

В Крыму задержали мужчину за привоз лекарств из Украины

17:19 пятница, 8 октября 2021

В Симферополе полиция Крыма мужчину, который провез на Крымский полуостров лекарства через границу с Украиной, сообщает пресс-служба ведомства.

«Правоохранители в результате оперативных мероприятий задержали 39-летнего мужчину. В его автомобиле полицейские обнаружили и изъяли 262 упаковки незарегистрированных лекарственных препаратов. Примерная стоимость изъятых лекарств составляет около 500 тыс. рублей», – сказано в сообщении.

Напомним, что 18 августа, во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму появился дефицит 339 наименований лекарственных препаратов.

Ранее власти призывали крымчан в условиях дефицита лекарств не покупать препараты с Украины.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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