Происшествия
В Крыму задержали мужчину за привоз лекарств из Украины
В Симферополе полиция Крыма мужчину, который провез на Крымский полуостров лекарства через границу с Украиной, сообщает пресс-служба ведомства.
«Правоохранители в результате оперативных мероприятий задержали 39-летнего мужчину. В его автомобиле полицейские обнаружили и изъяли 262 упаковки незарегистрированных лекарственных препаратов. Примерная стоимость изъятых лекарств составляет около 500 тыс. рублей», – сказано в сообщении.
Напомним, что 18 августа, во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму появился дефицит 339 наименований лекарственных препаратов.
Ранее власти призывали крымчан в условиях дефицита лекарств не покупать препараты с Украины.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанку жестко накажут за прописку у себя в доме пятерых узбеков. Жительница Ленинского района Крыма подозревается в «фиктивной постановке на учет» пяти граждан Узбекистана.
Крымская прокуратура выявила нарушения при расчистке русла реки Салгир. Подрядная организация по расчистке русла реки Салгир выполнила работы не полностью и ненадлежащим образом.
Житель Ялты пойдет под суд за разбой со смертельным исходом 28-летней давности. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Ялты, который обвиняется в причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего.
Полицейские задержали разрисовавших фонтан у Госсовета Крыма подростков. Симферопольские полицейские задержали четырех человек, которые рисовали граффити в общественных местах.
Триллер по-крымски: наркодилер стала жертвой вооруженного похищения
Полицейские оказали помощь 27-летней наркоторговке, которую расстреляли из пневматического пистолета, вымогая 100 тысяч рублей.
Крымский университет переводит студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19
Студенты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского вернутся к дистанционному обучению. Учиться онлайн начнут уже с 11 октября, сообщили в пресс-службе вуза.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Ковид наступает: власти вводят новые ограничения в Крыму
Власти Крыма приняли решение ввести новые ограничения из-за распространения коронавируса.
вчера
Объединение Крыма и Севастополя обернется катастрофой
Слухи о возможном объединении Республики Крым и города Севастополя в один субъект возникают постоянно. Но если это когда-нибудь произойдет, то серьезных конфликтов на грани протестов не избежать.