Происшествия
В Крыму с вершины горы сорвался турист с Крайнего Севера
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При восхождении на гору Сокол под Судаком, что на юго-востоке Крыма, погиб альпинист из города Инта (республика Коми). Несчастный случай подтвердили в крымском главке МЧС.
Как сообщила глава пресс-службы ГУ МЧС по Крыму Лина Кратюк, 6 октября поступила заявка на поиск пропавшего в районе горы Сокол (городской округ Судак). Поиски продолжались до двух часов ночи и возобновились с рассветом.
«В 9.10 утра 7 октября было обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — отметила представитель ведомства.
Как рассказал член правления Федерации альпинизма России, президент Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя, «снежный барс» Юрий Круглов, вершина Сокол среди экстремалов популярна из-за множества простых маршрутов восхождения. Также благодаря тому, что южный склон нависает прямо над автомобильной дорогой, сюда легко добраться на транспорте.
«Несмотря на «легкость» горы, при восхождении могут произойти различные ситуации, некоторые из которых приводят к трагедиям», — отметил собеседник ForPost.
Что именно произошло с туристом из Инты, выяснит следствие. Пока же родственники и близкие в местных соцсетях объявили сбор средств на транспортировку тела погибшего домой.
В тексте использованы материалы: Форпост
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