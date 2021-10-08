В Крыму появится новая лаборатория по производству ДНК-лекарств

В Крыму на базе федерального университета откроют лабораторию молекулярной генетики и биотехнологий.

Об этом сообщили в пресс-службе КФУ им.В.И.Вернадского.

Как пояснил руководитель лаборатории, профессор кафедры биохимии вуза Владимир Оберемок, новое подразделение будет развивать четыре направления, все так или иначе связаны с ДНК, на базе фрагментов которых будут создаваться противовирусные вакцины, лекарства, инсектициды и регуляторы синтеза вторичных метаболитов растений.

Все эти направления имеют серьезную экономическую перспективу и в будущем могут приносить прибыль в миллиарды долларов, уверены в КФУ.

«Мы предлагаем не только планы, но фактические результаты. Наша олигонуклеотидная противокоронавирусная вакцина уже прошла несколько раундов доклинических испытаний и показала свою специфическую иммуногенность в ряде независимых организаций. Также сейчас мы разрабатываем таргетно действующие ДНК-лекарства для лечения меланомы, ревматоидного артрита, гастрита и других заболеваний», - перечислил Оберемок.

Не менее важным являются ДНК-препараты в области агробиотехнологий. Те ДНК-инсектициды, которые лаборатория уже разработала, эффективно проявили себя в борьбе с некоторыми вредителями. Сегодня в новой лаборатории работают 15 сотрудников, большинство из них младше 35 лет.

Научная основа работы поможет молодым ученым профессионально расти, защищать достойные научные работы. Годовое финансирование подразделения в среднем составит около 14 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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