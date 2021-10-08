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Власть

В администрации Симферополя назначен новый первый заместитель главы

К исполнению своих обязанностей приступил первый заместитель главы администрации – Максим Балахонов.

Он будет курировать финансово-экономический блок, а также ряд департаментов, сообщил глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

«Максим Борисович будет курировать финансово-экономический блок, а также управления рекламы и торговли, департаменты развития муниципальной собственности, архитектуры и градостроительства», — уточнил Демидов.

Всего на государственной и муниципальной службе Балахонов проработал более 16 лет и является действительным государственным советником 3 класса. За период своей трудовой деятельности он занимал ряд должностей в органах прокуратуры, Следственном комитете, правительстве Крыма и Севастополя.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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