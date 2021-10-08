Власть
В администрации Симферополя назначен новый первый заместитель главы
К исполнению своих обязанностей приступил первый заместитель главы администрации – Максим Балахонов.
Он будет курировать финансово-экономический блок, а также ряд департаментов, сообщил глава администрации Симферополя Валентин Демидов.
«Максим Борисович будет курировать финансово-экономический блок, а также управления рекламы и торговли, департаменты развития муниципальной собственности, архитектуры и градостроительства», — уточнил Демидов.
Всего на государственной и муниципальной службе Балахонов проработал более 16 лет и является действительным государственным советником 3 класса. За период своей трудовой деятельности он занимал ряд должностей в органах прокуратуры, Следственном комитете, правительстве Крыма и Севастополя.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Москва устала от кадрового хаоса в Крыму. Политическое поле региона давно ждет обновлений среди элит.
Полную смену власти предрекают в Евпатории. Есть мнение, что в Крыму и Севастополе наступил период посадок озимых сортов чиновников.
Мурадов в ООН пожаловался на «угрозы и кибератаки» из Киева против крымчан. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер Крыма Георгий Мурадов в рамках 48-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве пожаловался на «постоянные кибератаки» и «угрозы» в отношении крымчан с материковой Украины.
Аксенова возмутила карта Украины с Крымом на презентации УЕФА логотипа «Евро-2024». Глава Крыма Сергей Аксенов возмутился картой Украины с Крымом на презентации УЕФА логотипа чемпионата Европы-2024, который пройдет в Германии.
Сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 7 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 472 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 82 748 положительных на Covid-19.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Объединение Крыма и Севастополя обернется катастрофой
Слухи о возможном объединении Республики Крым и города Севастополя в один субъект возникают постоянно. Но если это когда-нибудь произойдет, то серьезных конфликтов на грани протестов не избежать.
Ковид наступает: власти вводят новые ограничения в Крыму
Власти Крыма приняли решение ввести новые ограничения из-за распространения коронавируса.
24 часа назад
Ростуризм готовит закон для вывода из тени гостиничных услуг в частном секторе
Государство само создало условия для признания незаконным оказание гостиничных услуг в жилых помещениях.