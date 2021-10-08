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Власть

«Уже змеи ползут»: Аксенов рассказал о жалобах от жителей Евпатории

В Крыму есть проблема с покосом травы, признают местные власти. Особенно ситуация обострилась в Евпатории.

Как утверждает глава Крыма Сергей Аксенов, ему поступают жалобы от местных жителей на появление змей в центре города из-за нескошенной травы. Об этом он сказал на совещании по ЖКХ.

«Покос травы – мы больше двух лет с этим бьемся. Больше скидок главам администраций не будет. Нам пишут из Евпатории, что там такая трава, что уже змеи ползут в центре города. Вообще никто не знает, что такое покос, что такое сухостой. На следующее совещание у нас уже по этому поводу будет 8 выговоров. Отговорки слышать не хочу, времени было достаточно», – сказал Аксенов.

На прошлой неделе Аксенов поручил объявить выговор главе Евпатории Роману Тихончуку за срыв сроков строительства объектов благоустройства города.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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