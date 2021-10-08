Цены на жилье в Севастополе будут и дальше пробивать потолок

Стоимость вторичного жилья в Севастополе увеличилась с января на 31,5% и тренд на повышение стабилен.

В отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, где рост минимален, третий город федерального значения входит в число регионов с постоянно растущей стоимостью квадратного метра, сообщает портал «Мир квартир».

Обогнали Севастополь по росту цен только Сочи (+66,2%) и Краснодар (+44,7%). Как отмечают эксперты портала, причина такого головокружительного роста – в моратории на новое строительство в Сочи и ограничениях на него в Краснодаре. Отсутствие первичного жилья вызвало взрывной рост цен на вторичном рынке.

Подешевел с начала года в пределах статистической погрешности только Архангельск – на 0,8%.

Примечательно, что жилье в Севастополе дорожает стабильно, рост фиксируется не только в годовом исчислении. По итогам третьего квартала вторичная недвижимость в Севастополе выросла в цене на 12,7%. В Москве за этот же период рост был минимален – не более 1,6% за квартал.

Средняя цена метра на вторичном рынке по всем городам страны составила 77 420 рублей, увеличившись за 3 месяца на 6,5%. Средняя цена предложения – на 7,2%, до 4 338 363 рублей.

Как ранее сообщалось, стоимость квадратного метра в Севастополе превышает среднюю примерно вдвое. В августе этого года стоимость квадратного метра жилья в новостройках в Севастополе составила 157,5 тысяч рублей, а во вторичном жилье – 135,7 тысяч.

Директор агентства недвижимости «Мультидом» Наталия Массальская пояснила, что рынок вторичного жилья Севастополя «подтягивается» за первичным рынком. Рынок первичного жилья в Севастополе активно подпитывается льготной ипотекой, другими программами кредитования, в том числе от материковых банков, которые начали работать с жильем на территории Крымского полуострова.

«Сбербанк повернулся к нашей недвижимости лицом, и каждый день выдает пачки кредитов на покупку крымской недвижимости», – отметила эксперт.

По словам Наталии Массальской, большой выбор ипотечных программ и доступного кредитования оказывает серьезное влияние на стоимость жилья, так как оно становится более доступным при приобретении в кредит. А значит – повышается спрос, на который реагирует рынок.

«У застройщиков нет нужды продавать дешево, если банки дают деньги. Поэтому жилье на «этапе котлована» уже продается по рыночной цене. А вторичное жилье ориентируется на новостройки, оно не может быть дешевле квартиры, которой еще нет», – резюмировала Наталья Массальская.

В тексте использованы материалы: Форпост

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