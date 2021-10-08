Триллер по-крымски: наркодилер стала жертвой вооруженного похищения

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Полицейские оказали помощь 27-летней наркоторговке, которую расстреляли из пневматического пистолета, вымогая 100 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба МВД по Крыму, подозреваемые в совершении преступления задержаны.

«Молодая женщина сообщила сотрудникам, что занимается распространением наркотиков путем закладок. Накануне к ней подошли двое неизвестных мужчин и, силой усадив в автомобиль, вывезли в район села Донское Симферопольского района. Там они потребовали от девушки признаться в том, что она должна им деньги, и все происходящее снимали на видеокамеру телефона, – говорится в сообщении. – Один из вымогателей достал пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в нее».

Мужчины требовали, чтобы женщина вернула им долг в размере 100 тысяч рублей и передала сведения о сбытчике наркотических средств. Испытывая сильную боль после выстрелов, потерпевшая сообщила им вымышленную информацию. После мужчины повезли ее на указанный в Симферополе адрес.

«Как только машина остановилась, девушке удалось сбежать, выхватив при этом мобильный телефон одного из похитителей, после чего она сразу же обратилась к полицейским. На мобильном телефоне злоумышленников оказались видеозаписи совершенного преступления, – уточнили в МВД. – Сотрудники полиции задержали подозреваемых, ими оказались двое жителей Белогорского района 20 и 22 лет. В отделе полиции, куда они были доставлены, их дерзость поутихла, они признались в совершенных преступлениях и написали явки с повинной».

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ – вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия или с применением насилия. Оба фигуранта задержаны, на допросе один из них сознался в совершении трех аналогичных преступлений.

Сейчас потерпевшая находится в больнице. В ее отношении планируется провести проверку по факту незаконного оборота наркотиков. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление иных фактов преступлений.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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