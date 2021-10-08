Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ковид убивает все больше людей в России ● Ковид наступает: власти вводят новые ограничения в Крыму ● В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом ● В Минздраве назвали единственный способ остановить COVID-19 в Крыму ● Сотни заболевших: коронавирусная сводка по Севастополю
Сводка о новых заражениях в Крыму
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По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 7 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 472 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 82 748 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7 308 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 417 человек, выздоровевших за весь период – 70 681 человек.
Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 7 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 472 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 82 748 положительных на Covid-19.
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