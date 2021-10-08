Суд рассмотрит дело крымчанина, переломавшего ребра своему знакомому

Ответчиком в суде выступит 59-летний местный житель.

По версии следствия в июле этого года, находясь в гостях у своего знакомого, мужчина крепко избил хозяина дома, рассказали в пресс-службе Прокуратуры РК.

«Нападавший нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в область лица и туловища. В результате у жертвы конфликта была диагностирована закрытая травма грудной клетки, а также переломы нескольких ребер», — уточнили в пресс-службе.

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