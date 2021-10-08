Происшествия
Суд рассмотрит дело крымчанина, переломавшего ребра своему знакомому
Ответчиком в суде выступит 59-летний местный житель.
По версии следствия в июле этого года, находясь в гостях у своего знакомого, мужчина крепко избил хозяина дома, рассказали в пресс-службе Прокуратуры РК.
«Нападавший нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в область лица и туловища. В результате у жертвы конфликта была диагностирована закрытая травма грудной клетки, а также переломы нескольких ребер», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымская прокуратура выявила нарушения при расчистке русла реки Салгир. Подрядная организация по расчистке русла реки Салгир выполнила работы не полностью и ненадлежащим образом.
Житель Ялты пойдет под суд за разбой со смертельным исходом 28-летней давности. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Ялты, который обвиняется в причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего.
Полицейские задержали разрисовавших фонтан у Госсовета Крыма подростков. Симферопольские полицейские задержали четырех человек, которые рисовали граффити в общественных местах.
Севастопольские борцы с наркотиками рассказали о своих успехах. О том, как полиция Севастополя борется с наркотиками, рассказал глава УМВД по г. Севастополю Павел Гищенко.
Сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 7 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 472 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 82 748 положительных на Covid-19.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Объединение Крыма и Севастополя обернется катастрофой
Слухи о возможном объединении Республики Крым и города Севастополя в один субъект возникают постоянно. Но если это когда-нибудь произойдет, то серьезных конфликтов на грани протестов не избежать.
Ковид наступает: власти вводят новые ограничения в Крыму
Власти Крыма приняли решение ввести новые ограничения из-за распространения коронавируса.
24 часа назад
Ростуризм готовит закон для вывода из тени гостиничных услуг в частном секторе
Государство само создало условия для признания незаконным оказание гостиничных услуг в жилых помещениях.