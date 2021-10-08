Прогулочные катера на Тарханкуте ездят по головам отдыхающих

В акватории заповедного полуострова проложен только один морской маршрут.

Морские экскурсии досаждают туристам, выбравшим для отдыха крайний запад Крыма — уникальный Тарханкут. В этом году региональное министерство экологии и природных ресурсов пошло на радикальные меры и конфисковало имущество нарушителей, сообщила в эфире «Радио Крым» глава ведомства Ольга Славгородская.

По словам министра, за 2021 год в Черноморском районе изъяли 18 маломерных судов. В администрации природного парка «Тарханкутский», режим которого владельцы конфискованных катеров нарушали, сообщили, что от граждан поступали многочисленные жалобы на предпринимателей. Туристов возмущало то, что лодки буквально ездят по головам отдыхающих и создают угрозу безопасному погружению с аквалангами.

«Научными сотрудниками разработаны схемы захода прогулочных катеров в акваторию Большого Атлеша, «Чаши любви» на Малом Атлеше», — отметила начальник отдела рекреации и сопровождения научных исследований парка «Тарханкутский» Эльвира Иванова.

Кроме этого, заповедником утверждены маршруты для пешеходных прогулок и места для глубоководных погружений. С дайверами отдельно заключены договоры.

По словам представителя ООПТ, любая предпринимательская деятельность в акватории и на территории «Тарханкутского» должна быть согласована.

«Согласование бесплатно, нам надо лишь упорядочить деятельность, поскольку установлена определенная пропускная способность парка», — пояснила Эльвира Иванова.

Такие договоры заключаются перед началом каждого курортного сезона.

Судя по списку маршрутов, опубликованному на официальном сайте «Тарханкутского», морская прогулка возможна лишь от Малого до Большого Атлеша. Посетители могут осмотреть природный тоннель в скалах, «Чашу Любви» и так называемую Аллею вождей — парк затопленных скульптур.

Как добавили в Минкурортов РК, границы особо охраняемой природной территории «Атлеш» простираются и на водной глади.

«От уреза воды — 300 метров», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, нарушение этой границы приводит к штрафу. Однако если заранее согласовать проход по этому маршруту с природным парком «Тарханкутский», то денежных взысканий можно избежать.

В тексте использованы материалы: Форпост

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