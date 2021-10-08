Общество
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 8 октября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 8 октября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-восточный 15-20 м/с.), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью около 7 градусов. Ветер восточный 20 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 84 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 89 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью около 11 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 75 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 28 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 77 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью около 10 градусов. Ветер восточный 43 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 75 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер восточный 34 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 78 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью около 11 градусов. Ветер восточный 32 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 76 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер восточный 36 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 70 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью около 7 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 94 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью около 7 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 89 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 16 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 20, в Евпатории - 18, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 17, в Николаевке - 18, в Севастополе - 19, в Судаке - 20, на Тарханкуте - 19, в Феодосии - 19, в Ялте - 19 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 27, на Кипре - 26, в Одессе - 16, в Сочи - 20, в Турции - 26, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.
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