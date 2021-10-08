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Погода берет новый курс: прогноз для Крыма на выходные

16:33 пятница, 8 октября 2021
Погода берет новый курс: прогноз для Крыма на выходные

фото © as-el.ru

В ближайшие выходные в Крыму погода будет переменчивой - в субботу на полуострове прогнозируются облачность и дожди, а в воскресенье выглянет солнце и начнет теплеть.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«В субботу подойдет к полуострову фронт, связанный с циклонической депрессией, поэтому погода начнет портиться. Ночью без осадков, +6…+11, а днем небо начнут затягивать облака и пройдут короткие дожди, ветер по-прежнему северо-восточный, порывистый, 5-10 м/с. В дневные часы температура воздуха составит +12…17», - рассказал специалист.

В воскресенье на полуострове начнет господствовать скандинавский антициклон, который обеспечит преимущественно солнечную и сухую погоду.

Температура воздуха постепенно будет повышаться и приблизится к климатической норме, которая для крымского октября составляет +17 градусов.

«Скандинавец», который уже больше недели обеспечивает жителей Центральной России старым «бабьим «летом, начнет вытеснять депрессию и погода возьмет курс на постепенное улучшение.

Начнется рост атмосферного давления, осадки прекратятся, выглянет солнце, ветер по-прежнему северо-восточный, но поутихнет. В ночные часы +5…10, в дневные воздух прогреется до +13…18, что уже ближе к климатической норме», - подытожил Тишковец.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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