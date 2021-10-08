Объединение Крыма и Севастополя обернется катастрофой

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Слухи о возможном объединении Республики Крым и города Севастополя в один субъект возникают постоянно. Но если это когда-нибудь произойдет, то серьезных конфликтов на грани протестов не избежать.

Об этом пишет ForPost со ссылкой на политолога Владимира Джараллу.

Многие эксперты и просто жители России считают, что эти два региона разделены искусственно. Даже такие госструктуры как, например, Следственный комитет, ФСБ, Роспотребнадзор и другие имеют по одному своему управлению на полуострове, не разделяя два региона. Одним субъектом Крым и Севастополь считают также представители российского бизнеса и общественных организаций.

При этом есть и те, кто уверен в обоснованности разделения. И, судя по всему, большинство из них находятся именно в Крыму и Севастополе.

По мнению Джараллы, у возможного объединения республики и города есть всего один плюс – снижение расходов на управление. В остальном же этот процесс приведет к негативным последствиям, так как он не понравится ни местным жителям, ни элитам. Кроме того, чрезвычайно острым может стать вопрос, где именно – в Севастополе или Симферополе – будет столица нового объединенного региона.

«Мы получим соперничество либо глухое недовольство на грани протестных выступлений», - уверен политолог.

Эксперт отметил, что даже если два субъекта когда-нибудь все-таки станут одним целым, а столица при этом перейдет в Севастополь, то город-герой вряд ли справится с большим количеством крымских проблем, связанных, в том числе, с экономикой и межнациональными отношениями.

В тексте использованы материалы: Форпост

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