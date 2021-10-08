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Происшествия

Мотоциклист погиб после столкновения с автобусом в Крыму

Мотоциклист погиб после столкновения с автобусом на выезде из Феодосии.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«На 37 километре автодороги Белогорск – Феодосия водитель автобуса «Богдан», 1960 года рождения, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «Ямаха» под управлением водителя 1983 года рождения, который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель мотоцикла смертельно травмирован», – сообщили в пресс-службе.

Пассажиры автобуса – всего шесть человек – не пострадали. На месте работал наряд ГИБДД/

В настоящее время ГИБДД проводит проверку. По ее результатам будут приняты решения в соответствии с законом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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