Происшествия
Мотоциклист погиб после столкновения с автобусом в Крыму
Мотоциклист погиб после столкновения с автобусом на выезде из Феодосии.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
«На 37 километре автодороги Белогорск – Феодосия водитель автобуса «Богдан», 1960 года рождения, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «Ямаха» под управлением водителя 1983 года рождения, который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель мотоцикла смертельно травмирован», – сообщили в пресс-службе.
Пассажиры автобуса – всего шесть человек – не пострадали. На месте работал наряд ГИБДД/
В настоящее время ГИБДД проводит проверку. По ее результатам будут приняты решения в соответствии с законом.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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