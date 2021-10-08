Власть
Ласпи из бухты мечты превратилась в бухту помойки
фото © Юрий Пефтиев
В курортном поселке образовалась большая стихийная свалка, которую не спешат ликвидировать отвечающие за это службы.
Севастопольский поселок Ласпи у одноименной морской бухты встречает гостей огромной стихийной свалкой мусора. Соответствующие фотографии опубликовал местный житель Юрий Пефтиев.
«Если кто-то думает, что это депрессивный регион центральной Африки, то это заблуждение. Все гораздо ближе – спуск к отелю «Бухта Мечты» в Ласпи, сразу за табличкой «водоохранная зона«», - подписал снимки автор.
Мужчина напомнил, что в этой местности действует особый режим ведения хозяйственной деятельности.
Ранее сообщалось о том, что город-герой погружается в мусорный коллапс: с улиц систематически не вывозят отходы, а в центре Севастополя образовался мусорный Эверест. При этом команда губернатора Михаила Развожаева требует дополнительной оплаты от волонтеров, которые своими силами очищают регион от помоек, чтобы вывезти собранные ими отходы.
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