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Крымский университет переводит студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19

Крымский университет переводит студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19

фото © Новости Крыма

Студенты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского вернутся к дистанционному обучению. Учиться онлайн начнут уже с 11 октября, сообщили в пресс-службе вуза.

«С ближайшего понедельника все студенты переводятся на дистанционное обучение. В настоящий момент в университете готовится соответствующий приказ. Кроме того, готовятся расписания онлайн-занятий», – уточнили в пресс-службе КФУ.

Эта мера связана с ростом заражений коронавирусной инфекцией в Республике Крым и Севастополе.

В то же время преподаватели и сотрудники администрации вуза продолжат работу в прежнем режиме, добавили в университете.

В прошлом году КФУ уже вводил метод дистанционного обучения студентов из-за коронавируса. В частности, подразделения КФУ перешли на преимущественно дистанционный режим обучения 27 октября 2020 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Крымский университет переводит студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19

Крымский университет переводит студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19

Студенты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского вернутся к дистанционному обучению. Учиться онлайн начнут уже с 11 октября, сообщили в пресс-службе вуза.

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