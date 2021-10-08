Крымская прокуратура выявила нарушения при расчистке русла реки Салгир

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Подрядная организация по расчистке русла реки Салгир выполнила работы не полностью и ненадлежащим образом.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, нарушение выявлено во время проверки.

«Установлено, что региональным комитетом по водному хозяйству и мелиорации заключен государственный контракт по расчистке русла реки Салгир с притоками на территории Республики Крым, в рамках которого выполняются работы по очистке от засорения и заиления водного объекта на территории Симферопольского района, – говорится в сообщении. – Подрядной организацией работы выполнены не в полном объеме, надлежащая расчистка русла реки и ее очищение не проведены».

В надзорном ведомстве отметили, что расчистка русла реки и ее притоков проводилась в рамках реализации национального проекта «Экология». Для устранения выявленного нарушения прокуроры в адрес генерального директора предприятия внесли представление, которое находится на рассмотрении. Ход и результаты проверки находятся на контроле природоохранной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что расчистку русел рек Салгир и Малый Салгир в Симферополе синхронизировали с капитальным ремонтом набережной. Работы проводились в два этапа на восьмикилометровом участке. Третий этап предусматривает очистку русла и реконструкцию на оставшемся участке набережной.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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