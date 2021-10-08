Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.3
воздух +14
море +19

Власть

Крымчанку жестко накажут за прописку у себя в доме пятерых узбеков

11:20 пятница, 8 октября 2021

Жительница Ленинского района Крыма подозревается в «фиктивной постановке на учет» пяти граждан Узбекистана.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«По заявлению местной жительницы осуществлена постановка на миграционный учет по месту пребывания в Ленинском районе пяти граждан Республики Узбекистан. При этом женщина не имела намерений фактически предоставлять им помещение для пребывания в домовладении, находящимся в ее пользовании», – сообщили в ведомстве.

Прокурор района направил материалы в МВД. Полицейские после их рассмотрения возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

Прокуратура района контролирует расследование.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Житель Ялты пойдет под суд за разбой со смертельным исходом 28-летней давности. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Ялты, который обвиняется в причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего.

Полицейские задержали разрисовавших фонтан у Госсовета Крыма подростков. Симферопольские полицейские задержали четырех человек, которые рисовали граффити в общественных местах.

Севастопольские борцы с наркотиками рассказали о своих успехах. О том, как полиция Севастополя борется с наркотиками, рассказал глава УМВД по г. Севастополю Павел Гищенко.

Директора крымской компании «Асгард» заподозрили в хищении средств ФЦП. По версии прокуратуры, руководство горе-подрядчика присвоило почти 230 миллионов рублей при реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса в Севастополе.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 7 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 472 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 82 748 положительных на Covid-19.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Объединение Крыма и Севастополя обернется катастрофой

Объединение Крыма и Севастополя обернется катастрофой

Слухи о возможном объединении Республики Крым и города Севастополя в один субъект возникают постоянно. Но если это когда-нибудь произойдет, то серьезных конфликтов на грани протестов не избежать.

Власть
Ростуризм готовит закон для вывода из тени гостиничных услуг в частном секторе

Ростуризм готовит закон для вывода из тени гостиничных услуг в частном секторе

Государство само создало условия для признания незаконным оказание гостиничных услуг в жилых помещениях.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации