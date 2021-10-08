Власть
Крымчанку жестко накажут за прописку у себя в доме пятерых узбеков
Жительница Ленинского района Крыма подозревается в «фиктивной постановке на учет» пяти граждан Узбекистана.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
«По заявлению местной жительницы осуществлена постановка на миграционный учет по месту пребывания в Ленинском районе пяти граждан Республики Узбекистан. При этом женщина не имела намерений фактически предоставлять им помещение для пребывания в домовладении, находящимся в ее пользовании», – сообщили в ведомстве.
Прокурор района направил материалы в МВД. Полицейские после их рассмотрения возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).
Прокуратура района контролирует расследование.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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