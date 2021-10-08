Крымчанку жестко накажут за прописку у себя в доме пятерых узбеков

Жительница Ленинского района Крыма подозревается в «фиктивной постановке на учет» пяти граждан Узбекистана.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«По заявлению местной жительницы осуществлена постановка на миграционный учет по месту пребывания в Ленинском районе пяти граждан Республики Узбекистан. При этом женщина не имела намерений фактически предоставлять им помещение для пребывания в домовладении, находящимся в ее пользовании», – сообщили в ведомстве.

Прокурор района направил материалы в МВД. Полицейские после их рассмотрения возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

Прокуратура района контролирует расследование.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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