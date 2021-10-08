Крымчане жалуются на полную неразбериху в сфере здравоохранения

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Жители Крыма жалуются: после отставки очередного министра в системе здравоохранения республики началась полная неразбериха.

Крымчане пишут главе РК в соцсетях: если раньше проблемы хоть как-то решались, то сейчас не то что добиться от кого помощи – даже дозвониться до врачей и чиновников невозможно.

«Министр здравоохранения ушел, теперь в министерство вообще не дозвониться. Беспредел полный. Болеет вся семья с признаками ковида, вызвали женщине 70 лет терапевта 1 октября – хотели получить лечение, сдать анализ ПЦР, она так и не явилась, – пишет одна из жительниц полуострова. – Пережили выходные, 4 октября позвонила опять в больницу, нам предложили приехать всей семьей, ну, или хотя бы одному на осмотр – и это с симптомами ковида, а у нас эпидемия в стране.

Доехала до больницы, выстояла очередь, молоденькая врач любезно проконсультировала. На вопрос, как получить бесплатный мазок на ковид, получила ответ, что она не дает. Только после КТ с подтвержденной пневмонией, но на КТ направления тоже не дают, ОМС оплачивает только рентген, который ничего не показывает. К пожилому человеку так никто и не приехал.

По ТВ говорится, что у пожилых людей сразу берут мазки при первых симптомах, бесплатные лекарства, а на деле ничего не делают. Скажите, как не заниматься самолечением, когда некому назначать лечение, на ПЦР направления не дают?»

«Муж второй день не может вызвать врача на дом, – вторит жительница Симферополя. – Температура свыше 38 градусов. Требуют звонить по отдельному телефону, а трубку не берут до 14 часов. После предлагают звонить завтра».

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