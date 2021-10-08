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Власть

Экс-мэр Джанкоя возглавит госпредприятие Крымтеплокоммунэнерго

08:59 пятница, 8 октября 2021

Бывший глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов возглавит государственное унитарное предприятие «Крымтеплокоммунэнерго».

Об этом сегодня во время совещания по вопросам ЖКХ сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Эдуард Анатольевич у нас переходит в «Крымтеплокоммунэнерго» руководителем», – сообщил Аксенов.

Селиванов руководил администрацией Джанкоя с конца 2016 года. До этого он занимал должность заместителя главы администрации. Горсовет принял его отставку с должности главы 1 октября.

Предыдущий руководитель «Крымтеплокоммунэнерго» Виктор Дойчев ушел в отставку летом, сейчас обязанности руководителя исполняет Исмет Аблаев.

Госпредприятие «Крымтеплокоммунэнерго» занимается обслуживанием теплотрасс и отвечает за централизованное отопление и горячее водоснабжение.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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