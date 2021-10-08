Экс-мэр Джанкоя возглавит госпредприятие Крымтеплокоммунэнерго

Бывший глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов возглавит государственное унитарное предприятие «Крымтеплокоммунэнерго».

Об этом сегодня во время совещания по вопросам ЖКХ сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Эдуард Анатольевич у нас переходит в «Крымтеплокоммунэнерго» руководителем», – сообщил Аксенов.

Селиванов руководил администрацией Джанкоя с конца 2016 года. До этого он занимал должность заместителя главы администрации. Горсовет принял его отставку с должности главы 1 октября.

Предыдущий руководитель «Крымтеплокоммунэнерго» Виктор Дойчев ушел в отставку летом, сейчас обязанности руководителя исполняет Исмет Аблаев.

Госпредприятие «Крымтеплокоммунэнерго» занимается обслуживанием теплотрасс и отвечает за централизованное отопление и горячее водоснабжение.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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