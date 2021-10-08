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Власть

Часы с GPS и музыкальным сопровождением монтируют на здании администрации Керчи

15:06 пятница, 8 октября 2021
Керчь

Фасад здания администрации Керчи украсят часы с парадным гербом города-героя.

Как сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков в своем Telegram-канале, часы снабжены системой GPS и музыкальным сопровождением.

«Часы на этом здании всегда были. Приобрели (новые) часы. Скажу так, оригинальные в том плане, что они с боем, они с наводкой по системе GPS, то есть сами по себе будут выставлять время точное с нашей столицей – Москвой. Еще есть один интересный момент в этих часах – мы можем программировать их с любой музыкой, с любым боем».

Он отметил, что в ближайшее время руководство города определится с тем, какое музыкальное сопровождение будет у часов и в какое время включать музыку. По его мнению, символично, если это будет мелодия песни Юрия Богатикова «Золотая Керчь».

«Я думаю, что это будет интересно керчанам. Это символично: наши сотрудники и я в том числе будем ценить время и понимать, что оно неумолимо бежит и надо выполнять задачи и поручения, которые нам ставят керчане», – подчеркнул Брусаков.

В январе этого года керченские СМИ писали, что с фасада администрации демонтировали старые часы. Это было сделано из-за износа механизма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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