Часы с GPS и музыкальным сопровождением монтируют на здании администрации Керчи

Фасад здания администрации Керчи украсят часы с парадным гербом города-героя.

Как сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков в своем Telegram-канале, часы снабжены системой GPS и музыкальным сопровождением.

«Часы на этом здании всегда были. Приобрели (новые) часы. Скажу так, оригинальные в том плане, что они с боем, они с наводкой по системе GPS, то есть сами по себе будут выставлять время точное с нашей столицей – Москвой. Еще есть один интересный момент в этих часах – мы можем программировать их с любой музыкой, с любым боем».

Он отметил, что в ближайшее время руководство города определится с тем, какое музыкальное сопровождение будет у часов и в какое время включать музыку. По его мнению, символично, если это будет мелодия песни Юрия Богатикова «Золотая Керчь».

«Я думаю, что это будет интересно керчанам. Это символично: наши сотрудники и я в том числе будем ценить время и понимать, что оно неумолимо бежит и надо выполнять задачи и поручения, которые нам ставят керчане», – подчеркнул Брусаков.

В январе этого года керченские СМИ писали, что с фасада администрации демонтировали старые часы. Это было сделано из-за износа механизма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жижа бурого цвета течет из кранов у жителей Симферополя. Горожане отмечают, что вынуждены терпеть такое положение дел на протяжении долгого времени.

«Уже змеи ползут»: Аксенов рассказал о жалобах от жителей Евпатории. В Крыму есть проблема с покосом травы, признают местные власти. Особенно ситуация обострилась в Евпатории.

Экс-мэр Джанкоя возглавит госпредприятие Крымтеплокоммунэнерго. Бывший глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов возглавит государственное унитарное предприятие «Крымтеплокоммунэнерго».

В Симферополе для ремонта будут в два этапа перекрывать улицу Гоголя. На выходных в Симферополе перекроют участок улицы Гоголя от проспекта Кирова до улицы Павленко, а в начале следующей недели — от улицы Павленко до переулка Шаталова и от улицы Севастопольская до проспекта Кирова.