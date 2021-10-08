Близится катастрофа: в Крыму не остается мест для заразившихся COVID-19

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Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Крыму занят на 94%.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на вице-премьера – министра труда и соцзащиты республики Елену Романовскую.

«Если вчера было 8% свободного коечного фонда, то на сегодняшний день 6%, при том, что мы еще ночью разворачивали 40 дополнительных коек. Сегодня еще развернем реанимационные койки», – рассказала телеканалу Романовская.

В пресс-службе минздрава РК корреспонденту «Крым 24» уточнили, что на 7 октября в республике для пациентов с коронавирусом было развернуто 3859 коек. По данным Крыминформа, упомянутые 40 коек развернуты в Бахчисарае.

Больницы Симферополя, работающие в режиме ковидных госпиталей, переполнены – поступающих по «скорой» пациентов направляют в медучреждения в других регионах Крыма. Несколько собеседников Крыминформа рассказали о ситуации, сложившейся в столице республики.

Собеседник агентства в 7-й горбольнице Симферополя, которая с прошлого года остается основным госпиталем для больных коронавирусом, сообщил, что места для коек закончились даже в коридорах. «Ужас страшный. Мест нет совсем. «Скорые» уже отправляем в другие регионы. Сегодня направляли в Бахчисарай, но и там места закончились. Вроде бы остались (места) в Евпатории и Армянске, но ситуация очень быстро меняется», – рассказал он.

Источник в Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн рассказал, что сейчас поступающих больных размещают на койках в коридорах. «Больных укладываем в коридорах, при первой возможности переводим в палаты», – сказал он.

Житель Симферополя сообщил, что сегодня его с подтвержденным коронавирусом и после резкого ухудшения состояния отказались госпитализировать в любой из столичных госпиталей. «Сразу сказали, что мест нет – придется ехать в районную больницу. Почему-то предложили Нижнегорскую», – сказал он.

Республиканская детская инфекционная больница в Симферополе также заполнена малолетними пациентами с коронавирусом. «Совершенно забита больница… Принимаем только очень тяжелых», – рассказали здесь.

Жительница крымской столицы, на этой неделе вызывавшая «скорую» своему ребенку, сообщила Крыминформу, что врач по телефону неофициально рекомендовала ей провести лечение дома – в противном случае ребенка госпитализируют в больницу другого города.

Симферопольский роддом №2 также сейчас работает в режиме ковидного госпиталя. «Всего 130 коек, занято на сегодня 128. Оставшиеся койки мы держим под беременных, кладем родильниц – минздрав нам позволил держать их пустыми, в любое время могут привезти (на роды)», – сообщил главврач роддома Илья Глазков.

Он уточнил, что здесь лежат и «подозрительные», и «вероятные» по коронавирусу больные. «Сегодня мы говорим о том, что вирусная пневмония – это вероятней всего COVID. А вирусная пневмония подтверждается на КТ по «матовому стеклу». То есть даже если посев отрицательный, это не значит, что ковида нет, потому что, согласно статистике, 30% случаев – ложноположительные и ложноотрицательные. Поэтому на первый план выступает клиника и объективные методы обследования», – пояснил Глазков.

Главврач роддома отметил, что на данный момент система здравоохранения Крыма справляется с наплывом коронавирусных больных – «ажиотажа и очередей из «скорых» нет», – однако режим работы его медучреждения очень далек от нормального. «Мы работаем не в штатном режиме, а в кошмарном. Потому что родильный дом – для рожающих женщин, а у нас бабушки, дедушки – и все ковидные», – говорит он.

Сегодня в Крыму зафиксирован очередной антирекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки – 472. С начала пандемии в Крыму зафиксировано 82 748 случаев коронавируса. Выздоровел за весь период 70 681 человек, умерли 2 663 пациента.

Подъем заболеваемости COVID-19 фиксируется в Крыму и Севастополе с 16 сентября. Антирекорды обновляются с 3 октября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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