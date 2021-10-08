Общество
Арт-фестиваль «Город Золотой» пройдет в Ялте во второй раз
Арт-фестиваль «Город Золотой» пройдет во второй раз на набережной Ялты.
Соответствующее постановление подписала первый заместитель главы администрации города Евгения Бавыкина.
«Целями и задачами арт-фестиваля являются развитие положительного имиджа Ялты как культурного и туристического центра РФ, создание городского пространства, способствующего творческому взаимодействию представителей различных видов художественного творчества, формированию у жителей и гостей Республики Крым интереса к современной художественной культуре и искусству, базовой культуры личности, выявление и поддержка одаренной молодежи, демонстрация мастерства, популяризация различных видов и жанров искусства», – поясняется в положении о мероприятии.
По информации администрации, фестиваль продлится с 11.00 до 18.00 9 октября, а его главным мероприятием станет open-air выставка живописных работ начинающих и опытных художников на городской набережной.
«При этом, учитывая, что арт-фестиваль, как синтез видов искусств, объединяет академическое художественное мастерство, современное городское искусство, эстрадную музыку, хореографию и другие жанры, в самом центре набережной, на площадке у квадратного фонтана предусмотрена эффектная и насыщенная программа, составленная из мастер-классов, интерактивных бесед, обсуждений, пленэров, создания пейзажей в технике А la Prima, концерта молодых исполнителей и других мероприятий», – подчеркнули в администрации Ялты, выразив надежду, что «Город Золотой» «подарит новые эмоции, солнечное настроение и яркие впечатления».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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