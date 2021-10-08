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Коронавирус в Крыму

Аксенов решил значительно усилить коронавирусные ограничения в Крыму

19:37 пятница, 8 октября 2021
Аксенов решил значительно усилить коронавирусные ограничения в Крыму

фото © gazeta.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил новые ограничения для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.

Указ об их введении опубликован на портале правительства Крыма.

С 11 октября работодатели должны перевести на удаленный режим работы всех своих сотрудников в возрасте 65 лет и старше (кроме медработников), все государственные и муниципальные учреждения должны отправить половину своих работников на дистанционный режим работы.

Руководители предприятий, которые работают в сфере обслуживания и торговле, если менее 80% их сотрудников привиты от коронавируса, обязаны обеспечить тестирование персонала методом ПЦР не реже раза в неделю непривитых сотрудников за свой счет. К работе допускаются только сотрудники с отрицательным результатом теста.

Также, согласно указу, приостанавливается проведение диспансеризации граждан.

О введении этих ограничений стало известно накануне. По данным крымского вице-премьера Елены Романовской, в Крыму почти закончились свободные койки для пациентов с коронавирусом. По данным Крыминформа, в Симферополе их уже нет, пациентов переводят в медучреждения за пределами столицы. Несмотря на это, власти не собираются вводить систему QR-кодов, локдаун или обязательную вакцинацию.

С 3 октября в Крыму ежедневно фиксируются антирекорды по суточному числу выявленных случаев коронавируса. За минувшие сутки на территории республики было подтверждено 472 новых случая, за все время пандемии в Крыму зарегистрировано 82 748 заболевших.

Число вакцинированных в Крыму по-прежнему остается недостаточным. Первым компонентом привито свыше 520 тысяч человек, вторым – более 490 тысяч.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 7 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 472 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 82 748 положительных на Covid-19.

Крымчане жалуются на полную неразбериху в сфере здравоохранения. Жители Крыма жалуются: после отставки очередного министра в системе здравоохранения республики началась полная неразбериха.

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Коронавирус в Крыму
Аксенов решил значительно усилить коронавирусные ограничения в Крыму

Аксенов решил значительно усилить коронавирусные ограничения в Крыму

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