Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымский университет переводит студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19 ● Близится катастрофа: в Крыму не остается мест для заразившихся COVID-19 ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Ковид убивает все больше людей в России ● Ковид наступает: власти вводят новые ограничения в Крыму
Аксенов решил значительно усилить коронавирусные ограничения в Крыму
фото © gazeta.ru
Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил новые ограничения для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.
Указ об их введении опубликован на портале правительства Крыма.
С 11 октября работодатели должны перевести на удаленный режим работы всех своих сотрудников в возрасте 65 лет и старше (кроме медработников), все государственные и муниципальные учреждения должны отправить половину своих работников на дистанционный режим работы.
Руководители предприятий, которые работают в сфере обслуживания и торговле, если менее 80% их сотрудников привиты от коронавируса, обязаны обеспечить тестирование персонала методом ПЦР не реже раза в неделю непривитых сотрудников за свой счет. К работе допускаются только сотрудники с отрицательным результатом теста.
Также, согласно указу, приостанавливается проведение диспансеризации граждан.
О введении этих ограничений стало известно накануне. По данным крымского вице-премьера Елены Романовской, в Крыму почти закончились свободные койки для пациентов с коронавирусом. По данным Крыминформа, в Симферополе их уже нет, пациентов переводят в медучреждения за пределами столицы. Несмотря на это, власти не собираются вводить систему QR-кодов, локдаун или обязательную вакцинацию.
С 3 октября в Крыму ежедневно фиксируются антирекорды по суточному числу выявленных случаев коронавируса. За минувшие сутки на территории республики было подтверждено 472 новых случая, за все время пандемии в Крыму зарегистрировано 82 748 заболевших.
Число вакцинированных в Крыму по-прежнему остается недостаточным. Первым компонентом привито свыше 520 тысяч человек, вторым – более 490 тысяч.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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