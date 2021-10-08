Аксенов пригрозил выговорами главам «грязных» городов

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Аксенов продолжает угрожать наказаниями и запугивать мэров.

Глава РК Сергей Аксенов пригрозил выговорами руководителям «грязных» муниципалитетов после того, как на совещании по проблемным вопросам ЖКХ в регионе профильный министр Сергей Донец перечислил регионы, где руководителям не удалось укомплектовать штат дворников.

«Ключевая дата 1 октября – был ряд муниципальных образований, которые обещали укомплектовать штат. Это Симферополь, (Симферопольский) район, Керчь, Нижнегорский и Джанкойский район. На 1 октября штатное расписание не соответствует тем критериям, которые определяли изначально. Были протокольные поручения», - доложил министр ЖКХ РК.

Аксенов поручил проверить санитарное состояние муниципалитетов до конца текущего дня.

«Мы говорили о результате. Направьте в регионы людей, пусть в течение двух-трех часов сфотографируют площадки. Посмотрим, как работают «на результат». Если результат есть – хорошо, нет – значит, сегодня выговор всем, кто обещал и не выполнил. Если в регионе по факту чисто, то за численность дворников претензий не предъявляем. И наоборот, если грязно – выговор», - сказал Аксенов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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