Воронцовский дворец делает запасы бумаги на несколько десятилетий

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Алупкинский дворцово-парковый музей, известный как Воронцовский дворец, объявил конкурс на закупку большой партии бумаги.

Для нужд музея-заповедника предполагается купить 3 тыс 500 пачек (500 листов в каждой) офисной бумаги для оргтехники формата А4. Объявленная сумма закупки – 961 тыс 485 руб. Предпочтение будет отдано бумаге российского производства. Используются средства от приносящей доход деятельности. То есть эта закупка ляжет на стоимость входных билетов.

Сейчас единый билет на все экспозиции и выставки музея-заповедника составляет 1 тыс 100 руб для взрослых, для детей, студентов и пенсионеров – 600 руб.

В прошлый раз Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник покупал офисную бумагу в 2017 году. Тогда на 535 упаковок было потрачено 98 тыс руб.

Если предположить, что и сейчас бумага будет тратиться с той же интенсивностью (134 пачки в год), то новой порции бумаги хватит на 26 лет. Возможно, руководство музея намерено расходовать бумагу по-другому.

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