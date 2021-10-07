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Власть

Власти Ялты обещают ежедневно устравивать проверки общественного транспорта

11:47 четверг, 7 октября 2021
Ялта
Власти Ялты обещают ежедневно устравивать проверки общественного транспорта

фото © sev.life

Мониторинг соблюдения графика муниципальных автобусных маршрутов в Ялте теперь проводится ежедневно.

Как пояснил начальник отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи администрации города Игорь Чулевич, осуществляются как выборочные проверки, так и на основании жалоб и обращений граждан, в том числе и в социальных сетях.

«Сотрудники отдела выходят на остановочные пункты, по желанию присоединяются депутаты и представители общественности. Особое внимание уделяем вечернему времени, а с 21.00 до 22.30 производится фото- и видеофиксация всего проходящего транспорта», – сообщил он.

По словам Чулевича, основными транспортными узлами в Ялте являются остановки «Спартак», «Площадь Советская», «Автовокзал» и «Гоголя, 24». «Также фото- и видеофиксацию каждого рейса осуществляют и сами перевозчики, и эти материалы потом направляются в наш отдел и для контроля – главе Республики Крым. Причем выходные и праздничные дни – не исключение», – уточнил он и обратил внимание, что большое количество жалоб поступало на маршрут №130. В связи с этим, подчеркнул представитель администрации, на нем увеличили количество транспорта и его вместимость.

При этом начальник отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи администрации добавил, что практически все перевозчики вышли на линию в рамках новых муниципальных контрактов, а в октябре начинают работу еще три дополнительных маршрута.

Кроме того, по информации Чулевича, проводятся проверки по использованию средств индивидуальной защиты. «Водители вправе требовать соблюдения санитарных мер безопасности и не пускать в салон пассажиров без масок, а при необходимости обращаться за помощью к сотрудникам правоохранительных органов», – заявил начальник профильного отдела, отметив, что во всех транспортных средствах размещена соответствующая наглядная агитация, а в автобусах, оборудованных системой воспроизведения, транслируется аудиозапись.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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