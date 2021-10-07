В Симферополе для ремонта будут в два этапа перекрывать улицу Гоголя

На выходных в Симферополе перекроют участок улицы Гоголя от проспекта Кирова до улицы Павленко, а в начале следующей недели — от улицы Павленко до переулка Шаталова и от улицы Севастопольская до проспекта Кирова.

Ограничение движения транспортных средств вводится в связи с проведением ремонтно-строительных работ в два этапа на период:

1. С 08:00 часов 08.10.2021 до 06:00 часов 11.10.2021 на участке от проспекта Кирова до улицы Павленко, включая пересечение улиц Павленко – Гоголя.

2. С 06:00 часов 11.10.2021 до 23:00 часов 14.10.2021 на участке от улицы Павленко до переулка Шаталова и от улицы Севастопольская до проспекта Кирова.

Администрация Симферополя просит жителей и гостей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании передвижения по городу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов приказал принять решение по подаче тепла в многоквартирные дома. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил сегодня принять решение по подаче тепла в многоквартирные дома в республике.

Суд обязал правительство Севастополя позаботиться о бродячих собаках. Ленинский районный суд обязал правительство Севастополя озаботиться жизнью бродячих собак и организовать необходимые мероприятия по обращению с ними.

В подвале в центре Севастополя обосновались гастарбайтеры. Подвальное помещение многоквартирного жилого дома №22 по улице Льва Толстого в Севастополе обживает группа гастарбайтеров.

В Крыму рассказали о состоянии бомбоубежищ. В РК ежегодно проводятся проверки состояния защитных сооружений гражданской обороны и их состояние на сегодняшний момент значительно улучшилось.