Власть
В Симферополе для ремонта будут в два этапа перекрывать улицу Гоголя
На выходных в Симферополе перекроют участок улицы Гоголя от проспекта Кирова до улицы Павленко, а в начале следующей недели — от улицы Павленко до переулка Шаталова и от улицы Севастопольская до проспекта Кирова.
Ограничение движения транспортных средств вводится в связи с проведением ремонтно-строительных работ в два этапа на период:
1. С 08:00 часов 08.10.2021 до 06:00 часов 11.10.2021 на участке от проспекта Кирова до улицы Павленко, включая пересечение улиц Павленко – Гоголя.
2. С 06:00 часов 11.10.2021 до 23:00 часов 14.10.2021 на участке от улицы Павленко до переулка Шаталова и от улицы Севастопольская до проспекта Кирова.
Администрация Симферополя просит жителей и гостей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании передвижения по городу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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