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Власть

В Симферополе для ремонта будут в два этапа перекрывать улицу Гоголя

На выходных в Симферополе перекроют участок улицы Гоголя от проспекта Кирова до улицы Павленко, а в начале следующей недели — от улицы Павленко до переулка Шаталова и от улицы Севастопольская до проспекта Кирова.

Ограничение движения транспортных средств вводится в связи с проведением ремонтно-строительных работ в два этапа на период:

1. С 08:00 часов 08.10.2021 до 06:00 часов 11.10.2021 на участке от проспекта Кирова до улицы Павленко, включая пересечение улиц Павленко – Гоголя.

2. С 06:00 часов 11.10.2021 до 23:00 часов 14.10.2021 на участке от улицы Павленко до переулка Шаталова и от улицы Севастопольская до проспекта Кирова.

Администрация Симферополя просит жителей и гостей крымской столицы учитывать данные обстоятельства при планировании передвижения по городу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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