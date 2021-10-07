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Власть

В Севастополе продлили ограничения на посещение лесов

В Севастополе продлены ограничения на посещение лесов до 25 октября.

Об этом сообщается на сайте городского департамента природных ресурсов и экологии.

В Севастополе лесопожарная обстановка сохраняется на уровне третьего класса пожарной опасности, отметили в ведомстве.

Открытыми к посещению остаются урочище Алсу, Торопова дача, Узунджа и мыс Сарыч и ряд других мест отдыха. Также можно прогуляться по маршрутам Большой Севастопольской тропы.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Большую севастопольскую тропу откроют для туристов-палаточников. Места для отдыха, в том числе для ночевок туристов в палаточных лагерях, должны появиться вдоль Большой севастопольской тропы уже к следующему туристическому сезону.

В Крыму пообещали вырастить свыше двух миллионов саженцев для восстановления лесов. В этом году в лесных питомниках планируют вырастить более 2 млн единиц посадочного материала, сообщает Минприроды Крыма.

Эксперт рассказала, чего надо бояться в крымском лесу осенью. Теплые осенние месяцы – идеальное время для второго периода активности клещей.

Лес в Крыму теперь будут охранять с помощью квадрокоптера. В Белогорское лесное хозяйство Республики Крым прибыла новая лесопожарная техника и квадрокоптер.

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В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом

В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 461 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 82 276 положительных на Covid-19.

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