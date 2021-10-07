Власть
В Севастополе продлили ограничения на посещение лесов
В Севастополе продлены ограничения на посещение лесов до 25 октября.
Об этом сообщается на сайте городского департамента природных ресурсов и экологии.
В Севастополе лесопожарная обстановка сохраняется на уровне третьего класса пожарной опасности, отметили в ведомстве.
Открытыми к посещению остаются урочище Алсу, Торопова дача, Узунджа и мыс Сарыч и ряд других мест отдыха. Также можно прогуляться по маршрутам Большой Севастопольской тропы.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
Большую севастопольскую тропу откроют для туристов-палаточников. Места для отдыха, в том числе для ночевок туристов в палаточных лагерях, должны появиться вдоль Большой севастопольской тропы уже к следующему туристическому сезону.
В Крыму пообещали вырастить свыше двух миллионов саженцев для восстановления лесов. В этом году в лесных питомниках планируют вырастить более 2 млн единиц посадочного материала, сообщает Минприроды Крыма.
Эксперт рассказала, чего надо бояться в крымском лесу осенью. Теплые осенние месяцы – идеальное время для второго периода активности клещей.
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