В Севастополе продлили ограничения на посещение лесов

В Севастополе продлены ограничения на посещение лесов до 25 октября.

Об этом сообщается на сайте городского департамента природных ресурсов и экологии.

В Севастополе лесопожарная обстановка сохраняется на уровне третьего класса пожарной опасности, отметили в ведомстве.

Открытыми к посещению остаются урочище Алсу, Торопова дача, Узунджа и мыс Сарыч и ряд других мест отдыха. Также можно прогуляться по маршрутам Большой Севастопольской тропы.

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