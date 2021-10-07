Происшествия
В Севастополе новоселье переросло в поножовщину: что не поделили супруги
Севастопольские полицейские задержали 39-летнюю местную жительницу, которая в ходе семейной ссоры ранила супруга ножом.
Об этом сообщили в пресс-службе севастопольского главка МВД.
Семья праздновала новоселье, как вдруг между 41-летним севастопольцем и его пасынком возникла ссора.
«После словесной перепалки мужчина стал вести себя агрессивно по отношению к 19-летнему парню. Чтобы защитить сына, 39-летняя местная жительница схватила со стола кухонный нож и ударила им в бедро своего супруга», - рассказали в МВД.
Мужчина обратился в больницу, а затем и в полицию.
Правоохранители задержали женщину, возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение легкого вреда здоровью ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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