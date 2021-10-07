Власть
В подвале в центре Севастополя обосновались гастарбайтеры
Подвальное помещение многоквартирного жилого дома №22 по улице Льва Толстого в Севастополе обживает группа гастарбайтеров.
Местные жители засняли на видео момент возвращения рабочих в один из вечеров после смены «домой».
На записи видно, как около десятка мужчин в робе с надписью ООО «Альфа строй» один за другим спускаются в подвал. Всего же, по подсчетам авторов ролика, в подвал зашли человек 20.
По словам жильцов дома, раньше в этом подвале была «рюмочная», теперь организован хостел. При этом, отмечают горожане, помещение изначально не было приспособлено для проживания.
«По утрам и вечерам уже неделю стоит гул как будто от трансформатора – может, есть готовят? Отопление тоже отсутствует», – отмечается в посте.
В комментариях под публикацией мнения людей относительно новых соседей разделились.
Одни считают, что люди работают и живут так, чтобы прокормить свои семьи и в принципе никому не мешают.
Других волнует вопрос безопасности: каким образом соблюдены противопожарные требования при организации быта рабочих, и не приведет ли такое соседство в итоге к забитой канализации или пожару в доме.
Третьи возмутились тем, в какие нечеловеческие условия поселил рабочих организатор «ночлежки».
При этом отметим, некоторые из жильцов даже не знали об обитателях их подвала до публикации в соцсети.
По словам горожан, собственник помещения не пускает посторонних внутрь и комментариев по поводу происходящего не дает.
Не желая жить в неизвестности, люди обратились к профильным структурам с просьбой обратить внимание на проблему и провести проверку помещения.
Как подтвердили ForPost в севастопольском управлении МВД, рабочие действительно проживают в подвале указанного дома.
Во вторник, 5 октября, правоохранители проверили подвальное помещение по улице Льва Толстого, 22, и выяснили, что там находятся десять иностранцев. При этом все из них живут в городе легально.
«Все иностранные граждане, принимающей стороной которых выступает одна из коммерческих организаций Севастополя, состоят на миграционном учете», – сообщила замруководителя пресс-службы местного УМВД Мария Нажа.
Она уточнила, что нежилое помещение арендовано коммерческой структурой для кратковременного размещения работников-граждан других государств. Сейчас рабочие оформляют пакет документов для получения патента.
«Нарушений действующего миграционного законодательства Российской Федерации по месту пребывания иностранцев не выявлено», – подытожила Мария Нажа.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Отопление в многоэтажках Симферополя обещают включить после 15 октября. Принято решение о включении отопления в школах, детсадах и больницах Симферополя.
Жителям села под Севастополем дадут воду к концу января. Бюджетная комиссия Заксобрания Севастополя поддержала предложение городского правительства о выделении дополнительных 37 миллионов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт водосетей и сетей газоснабжения.
Мусульманское кладбище в Евпатории пытаются защитить от застройки. Ранее стало известно о планах возвести на костях ледовый каток и спорткомплекс.
В Севастополе пообещали снести 700 некапитальных гаражей. 700 некапитальных гаражей признаны незаконными и будут снесены.
В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 461 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 82 276 положительных на Covid-19.
Цена на газ упала на 650 долларов за день
Сегодня цены на газ выросли до рекордных 1937 долларов, но позже опустились ниже 1280 долларов.
Какой сегодня праздник 7 октября
Сегодня, 7 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко задержана силовиками
Правоохранители задержали главу горсовета Евпатории Олесю Харитоненко.
5 октября
«Пьющий» Крым возмутил туристов
3 октября
Москва устала от кадрового хаоса в Крыму
Политическое поле региона давно ждет обновлений среди элит.