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Власть

В подвале в центре Севастополя обосновались гастарбайтеры

Подвальное помещение многоквартирного жилого дома №22 по улице Льва Толстого в Севастополе обживает группа гастарбайтеров.

Местные жители засняли на видео момент возвращения рабочих в один из вечеров после смены «домой».

На записи видно, как около десятка мужчин в робе с надписью ООО «Альфа строй» один за другим спускаются в подвал. Всего же, по подсчетам авторов ролика, в подвал зашли человек 20.

По словам жильцов дома, раньше в этом подвале была «рюмочная», теперь организован хостел. При этом, отмечают горожане, помещение изначально не было приспособлено для проживания.

«По утрам и вечерам уже неделю стоит гул как будто от трансформатора – может, есть готовят? Отопление тоже отсутствует», – отмечается в посте.

В комментариях под публикацией мнения людей относительно новых соседей разделились.

Одни считают, что люди работают и живут так, чтобы прокормить свои семьи и в принципе никому не мешают.

Других волнует вопрос безопасности: каким образом соблюдены противопожарные требования при организации быта рабочих, и не приведет ли такое соседство в итоге к забитой канализации или пожару в доме.

Третьи возмутились тем, в какие нечеловеческие условия поселил рабочих организатор «ночлежки».

При этом отметим, некоторые из жильцов даже не знали об обитателях их подвала до публикации в соцсети.

По словам горожан, собственник помещения не пускает посторонних внутрь и комментариев по поводу происходящего не дает.

Не желая жить в неизвестности, люди обратились к профильным структурам с просьбой обратить внимание на проблему и провести проверку помещения.

Как подтвердили ForPost в севастопольском управлении МВД, рабочие действительно проживают в подвале указанного дома.

Во вторник, 5 октября, правоохранители проверили подвальное помещение по улице Льва Толстого, 22, и выяснили, что там находятся десять иностранцев. При этом все из них живут в городе легально.

«Все иностранные граждане, принимающей стороной которых выступает одна из коммерческих организаций Севастополя, состоят на миграционном учете», – сообщила замруководителя пресс-службы местного УМВД Мария Нажа.

Она уточнила, что нежилое помещение арендовано коммерческой структурой для кратковременного размещения работников-граждан других государств. Сейчас рабочие оформляют пакет документов для получения патента.

«Нарушений действующего миграционного законодательства Российской Федерации по месту пребывания иностранцев не выявлено», – подытожила Мария Нажа.

В тексте использованы материалы: Форпост

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