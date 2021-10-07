Власть
В общественном транспорте Крыма начнут отлавливать фейковых льготников
Об усиленном контроле по оплате проезда льготной бесконтактной банковской картой сообщает Минтруд Республики Крым.
В связи с участившимися случаями неправомерного использования льготных карт, в общественном транспорте Крыма будет проходить усиленный контроль по оплате проезда и использования льготной бесконтактной банковской карты.
Контролеры имеют право провести проверку документов, подтверждающих право на льготный проезд, поэтому гражданину льготной категории необходимо иметь при себе удостоверение о праве на меры социальной поддержки.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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