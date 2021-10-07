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Власть

В общественном транспорте Крыма начнут отлавливать фейковых льготников

16:19 четверг, 7 октября 2021

Об усиленном контроле по оплате проезда льготной бесконтактной банковской картой сообщает Минтруд Республики Крым.

В связи с участившимися случаями неправомерного использования льготных карт, в общественном транспорте Крыма будет проходить усиленный контроль по оплате проезда и использования льготной бесконтактной банковской карты.

Контролеры имеют право провести проверку документов, подтверждающих право на льготный проезд, поэтому гражданину льготной категории необходимо иметь при себе удостоверение о праве на меры социальной поддержки.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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