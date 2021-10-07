Происшествия
В Крыму туристке стало плохо в горах
Крымские спасатели помогли женщине, которой стало плохо во время прогулки в горах.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Накануне днем на пульт дежурного поступило сообщение о том, что во время прогулки по лесу в районе ялтинского поселка Кореиз одной из женщин стало плохо, требуется помощь спасателей.
На специальных носилках женщину эвакуировали с восточного плато Ай-Петри к служебному автомобилю, после чего транспортировали к ожидавшим сотрудникам скорой медицинской помощи.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Спасатели шесть часов искали туристов в «Долине привидений». Четыре туриста вызвали спасателей, когда оказались на труднодоступном склоне в районе «Долины привидений» близ Алушты.
Туристка в ливень заблудилась на тропе Голицына. 25-летняя девушка отправилась на прогулку по тропе Голицына между поселком Новый Свет и селом Веселое без знания точного маршрута.
Спасатели 12 часов эвакуировали забравшегося на скалу в Крыму туриста. В службу спасения поступило сообщение о том, что мужчина забрался на крутой скальный склон в районе горы Караул-Кая.
ЧП на Ай-Петри: со скалы сорвался турист без страховки. Крымчанин сорвался с высоты на скальных террасах горы Ай-Петри, в результате падения он получил травмы различной степени тяжести.
Ковид наступает: власти вводят новые ограничения в Крыму
Власти Крыма приняли решение ввести новые ограничения из-за распространения коронавируса.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 461 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 82 276 положительных на Covid-19.
Глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко задержана силовиками
Правоохранители задержали главу горсовета Евпатории Олесю Харитоненко.
5 октября
Ковид наступает: власти вводят новые ограничения в Крыму
полтора часа назад
Москва устала от кадрового хаоса в Крыму
8 часов назад
Певица Анжелика Варум отказалась ездить в Крым из-за Украины
Певица Анжелика Варум не будет посещать Крым из-за необходимости ездить в Украину.