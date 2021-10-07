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Происшествия

В Крыму туристке стало плохо в горах

15:57 четверг, 7 октября 2021

Крымские спасатели помогли женщине, которой стало плохо во время прогулки в горах.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Накануне днем на пульт дежурного поступило сообщение о том, что во время прогулки по лесу в районе ялтинского поселка Кореиз одной из женщин стало плохо, требуется помощь спасателей.

На специальных носилках женщину эвакуировали с восточного плато Ай-Петри к служебному автомобилю, после чего транспортировали к ожидавшим сотрудникам скорой медицинской помощи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спасатели шесть часов искали туристов в «Долине привидений». Четыре туриста вызвали спасателей, когда оказались на труднодоступном склоне в районе «Долины привидений» близ Алушты.

Туристка в ливень заблудилась на тропе Голицына. 25-летняя девушка отправилась на прогулку по тропе Голицына между поселком Новый Свет и селом Веселое без знания точного маршрута.

Спасатели 12 часов эвакуировали забравшегося на скалу в Крыму туриста. В службу спасения поступило сообщение о том, что мужчина забрался на крутой скальный склон в районе горы Караул-Кая.

ЧП на Ай-Петри: со скалы сорвался турист без страховки. Крымчанин сорвался с высоты на скальных террасах горы Ай-Петри, в результате падения он получил травмы различной степени тяжести.

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