В Крыму туристке стало плохо в горах

Крымские спасатели помогли женщине, которой стало плохо во время прогулки в горах.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Накануне днем на пульт дежурного поступило сообщение о том, что во время прогулки по лесу в районе ялтинского поселка Кореиз одной из женщин стало плохо, требуется помощь спасателей.

На специальных носилках женщину эвакуировали с восточного плато Ай-Петри к служебному автомобилю, после чего транспортировали к ожидавшим сотрудникам скорой медицинской помощи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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