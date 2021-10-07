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Общество

В Крыму разгуляется холодный штормовой ветер

19:02 четверг, 7 октября 2021
В Крыму разгуляется холодный штормовой ветер

фото © rbc.ru

Сильный ветер сохранится в Крыму в ближайшие два дня, действие штормового предупреждения продлено.

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8-9 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим спасатели предупреждают, что при штормовой погоде есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, также возможны нарушения транспортного сообщения и повреждение сельскохозяйственных растений.

Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Жителей и гостей полуострова просят учитывать это и соблюдать правила безопасности при непогоде: не находиться вблизи рекламных щитов и сухих деревьев, не выходить в море и воздержаться от походов в горы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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