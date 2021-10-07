В Крыму обещают отремонтировать 1331 км дорог

В эксплуатацию в текущем году будет сдано 818 дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 1331 км.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Крыма.

«На сегодняшний день работы ведутся в 29 муниципальных образованиях. Общая протяженность дорожного покрытия составляет более 450 км. На реализацию первого этапа выделено 10,9 миллиардов руб. По решению главы республики Крым Сергея Аксенова на реализацию второго этапа дорожных работ, в ходе которого будут вестись ремонтные работы на протяженности 171 км, будет направлено 8,5 миллиардов рублей», — прокомментировали в министерстве транспорта региона.

В ведомстве также отметили, что особое внимание будет уделено дорогам с гравийным покрытием, 40 из которых отремонтируют уже в этом году.

Кроме того, в рамках проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году будет построено 22 объекта, протяженность которых составляет порядка 300 км. На эти цели регион направит 5,4 миллиарда рублей.

Врио министра транспорта республики Крым Николай Лукашенко добавил, что на 2022 год запланирован ремонт 17 объектов, протяженностью 153 км и стоимостью 3,7 миллиардов рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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