В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом

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По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 461 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 82 276 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 043 человека.Количество выздоровевших за сутки составляет 336 человек, выздоровевших за весь период – 70 264 человек.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Сотни заболевших: коронавирусная сводка по Севастополю. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 202 новых случая заболевания COVID-19.

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Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 452 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 81 815 положительных на Covid-19.