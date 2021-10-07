Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Минздраве назвали единственный способ остановить COVID-19 в Крыму ● Сотни заболевших: коронавирусная сводка по Севастополю ● В Крыму презентовали «прибор для подавления коронавируса» ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Российский премьер распорядился выделить Крыму 41 млн рублей на лекарства
В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом
фото © Новости Крыма
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 461 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 82 276 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 043 человека.Количество выздоровевших за сутки составляет 336 человек, выздоровевших за весь период – 70 264 человек.
Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Феодосии женщина родила ребенка в машине скорой помощи. Вечером 4 октября в оперативно-диспетчерский отдел Феодосийской станции скорой медицинской помощи поступил вызов к 33-летней роженице.
Сотни заболевших: коронавирусная сводка по Севастополю. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 202 новых случая заболевания COVID-19.
В Крыму презентовали «прибор для подавления коронавируса». В Алуште на форуме «Микроэлектроника 2021» презентовали прибор, который ослабляет и подавляет вирусы, в том числе Covid-19, при помощи слабого электромагнитного излучения.
Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 452 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 81 815 положительных на Covid-19.
В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 461 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 82 276 положительных на Covid-19.
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