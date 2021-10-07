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Коронавирус в Крыму

В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом

10:05 четверг, 7 октября 2021
В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом

фото © Новости Крыма

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 461 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 82 276 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6 043 человека.Количество выздоровевших за сутки составляет 336 человек, выздоровевших за весь период – 70 264 человек.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Феодосии женщина родила ребенка в машине скорой помощи. Вечером 4 октября в оперативно-диспетчерский отдел Феодосийской станции скорой медицинской помощи поступил вызов к 33-летней роженице.

Сотни заболевших: коронавирусная сводка по Севастополю. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 202 новых случая заболевания COVID-19.

В Крыму презентовали «прибор для подавления коронавируса». В Алуште на форуме «Микроэлектроника 2021» презентовали прибор, который ослабляет и подавляет вирусы, в том числе Covid-19, при помощи слабого электромагнитного излучения.

Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 452 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 81 815 положительных на Covid-19.

Коронавирус в Крыму
В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом

В Крыму новый рекорд числа заражений коронавирусом

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 6 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 461 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 82 276 положительных на Covid-19.

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