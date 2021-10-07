Власть
Улицу Гоголя в Симферополе перекроют с 8 по 14 октября
В связи с ремонтом в крымской столице временно ограничат движение по улице Гоголя, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ограничение вводится:
С 8:00 8 октября до 6:00 11 октября на участке от проспекта Кирова до улицы Павленко, включая пересечение улиц Павленко – Гоголя.
С 6:00 11 октября до 23:00 14 октября на участке от улицы Павленко до переулка Шаталова и от улицы Севастопольская до проспекта Кирова.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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