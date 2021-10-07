Курорт
Туротрасль Крыма испытывает серьезный дефицит кадров
фото © Новости Крыма
Руководство Минкурортов Крыма отмечает, что туристическая отрасль на полуострове испытывает дефицит кадров.
Об этом, в частности, сообщил глава ведомства Вадим Волченко.
«Официально, непосредственно в гостиницах и санаториях, в Крыму заняты более 40 тыс. человек, в межсезонье порядка 20 тыс. человек. Реальная потребность в кадрах как минимум вдвое выше, учитывая смежные сферы. И мы сейчас испытываем серьезный дефицит кадров по всем практически направлениям индустрии гостеприимства», – цитирует Волченко пресс-служба министерства.
Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что с начала 2021 года полуостров посетили более восьми миллионов туристов. Такое заявление Аксенов сделал 27 сентября. По его словам, курортная сфера полуострова побила не только заявленный рекорд 2019 года в 7,4 миллиона отдыхающих, но в целом установила новый «постсоветский рекорд».
До этого Аксенов утверждал, что по состоянию на 1 сентября Крым посетили семь миллионов человек, а глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко сообщил, что отели на полуострове и в сентябре-октябре забронированы до 80%-100%. С такими показателями официальная газета парламента Крыма прогнозирует девять миллионов туристов по итогам 2021 года.
Некоторые крымские эксперты не согласны с такой статистикой.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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