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Курорт

Туротрасль Крыма испытывает серьезный дефицит кадров

14:24 четверг, 7 октября 2021
Туротрасль Крыма испытывает серьезный дефицит кадров

фото © Новости Крыма

Руководство Минкурортов Крыма отмечает, что туристическая отрасль на полуострове испытывает дефицит кадров.

Об этом, в частности, сообщил глава ведомства Вадим Волченко.

«Официально, непосредственно в гостиницах и санаториях, в Крыму заняты более 40 тыс. человек, в межсезонье порядка 20 тыс. человек. Реальная потребность в кадрах как минимум вдвое выше, учитывая смежные сферы. И мы сейчас испытываем серьезный дефицит кадров по всем практически направлениям индустрии гостеприимства», – цитирует Волченко пресс-служба министерства.

Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что с начала 2021 года полуостров посетили более восьми миллионов туристов. Такое заявление Аксенов сделал 27 сентября. По его словам, курортная сфера полуострова побила не только заявленный рекорд 2019 года в 7,4 миллиона отдыхающих, но в целом установила новый «постсоветский рекорд».

До этого Аксенов утверждал, что по состоянию на 1 сентября Крым посетили семь миллионов человек, а глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко сообщил, что отели на полуострове и в сентябре-октябре забронированы до 80%-100%. С такими показателями официальная газета парламента Крыма прогнозирует девять миллионов туристов по итогам 2021 года.

Некоторые крымские эксперты не согласны с такой статистикой.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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