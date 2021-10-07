Суд обязал правительство Севастополя позаботиться о бродячих собаках

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Ленинский районный суд обязал правительство Севастополя озаботиться жизнью бродячих собак и организовать необходимые мероприятия по обращению с ними.

Поводом для рассмотрения стал иск природоохранной прокуратуры, обеспокоенной тем, как в Севастополе исполняется законодательство об ответственном обращении с животными.

Как сообщает пресс-служба ведомства, было установлено, что департамент городского хозяйства и ГБУ «Парки и скверы» не организовали отлов и содержание бродячих собак в приютах, не обеспечили их вакцинацию против бешенства и других опасных заболеваний.

«Следствием этого может стать рост количества безнадзорных животных, в том числе с различными формами заболеваний», – подчеркивает ведомство.

Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал департамент и ГБУ обеспечить все необходимые мероприятия. Решение суда в законную силу не вступило.

По мнению севастопольских зоозащитников, вердикт суда безусловно является позитивным событием, но очень многое зависит от выполнения этого решения. Как сообщила в беседе с ForPost зооволонтер Татьяна Большакова, реализация может быть очень разной – вплоть до повторения истории с контрактом 2020 года, когда был найден недобросовестный подрядчик, фактически устроивший собакам концентрационный лагерь.

Напомним, история о жутких условиях содержания бродячих животных в приюте, работавшем в рамках государственного контракта, потрясла Севастополь. Тогда на Монастырском шоссе зоозащитники и журналисты обнаружили истощенных и даже мертвых собак.

«Все зависит от того, как на это отреагируют чиновники. Сделают формально, в очередной раз создав зло, или поступят по-человечески?», – отметила Татьяна Большакова.

Зоозащитница напомнила, что главная задача приюта не сводится к содержанию всех бездомных животных, обитающих на конкретной территории.

«Помещать в него всех бездомных животных невозможно. Мы говорили о строительстве приюта для того, чтобы было возможно осуществлять программу ОСВВ», – подчеркнула Татьяна Большакова.

Напомним, что программа ОСВВ – способ обращения с бродячими собаками «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат», узаконивающий их свободное нахождение в городской среде без антигуманных акций.

«С одной стороны, да, справедливость в какой-то степени восторжествовала, но мероприятия ОСВВ по-прежнему проводить негде. Дело тут не в «Парках и скверах», или в ком-нибудь другом. Проблема в том, что в городе федерального значения нет места, где можно осуществлять на законных основаниях программу ОСВВ. И прокуратуре, на мой взгляд, стоит обратить внимание на причину, а не на следствие», – поделилась мнением Татьяна Большакова.

В тексте использованы материалы: Форпост

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