Севастопольские борцы с наркотиками рассказали о своих успехах

О том, как полиция Севастополя борется с наркотиками, рассказал глава УМВД по г. Севастополю Павел Гищенко.

В апреле 2021-го, отчитываясь перед депутатами Заксобрания о работе в 2020 году, глава УМВД сообщил: наркотики не только поступают в Севастополь извне, их производство налажено в самом городе. В 2020 году две такие лаборатории по производству амфетамина и мефедрона были ликвидированы. Причем одна из них позволяла преступникам делать «закладки» на огромной территории, включая Керчь и Сочи. В результате работы севастопольских полицейских эта преступная деятельность была прекращена.

Как обстоят дела сейчас? – на этот вопрос Павла Гищенко попросил ответить в конце сентября редактор нашего портала Сергей Абрамов. При этом он напомнил, что идиллической ситуация с наркотиками не была на протяжении многих лет. И в 2014 году, войдя в состав России, Севастополь сразу оказался в числе антилидеров по числу связанных с наркотиками преступлений на душу населения. Да и простая прогулка по городу иллюзий не оставляла.

«Можно было выйти за Малахов курган и увидеть там горы шприцев», – сказал Сергей Абрамов.

Павел Гищенко заверил, что полиция ведет очень серьезную работу по борьбе с такого рода правонарушениями. Если в прошлом году было привлечено к ответственности 107 человек, занимающихся сбытом наркотиков, то в этом уже 123.

«При этом количество преступлений выявленных снизилось с 456 до 355, или на 20%. Мы крайне активно работаем, в том числе выявляем организованные группы. Мы громим эти лаборатории», – сказал глава УМВД.

Эта работа была оценена на федеральном уровне: если раньше севастопольское управление по контролю за оборотом наркотиков традиционно занимало 40-60 место в стране, то сейчас его позиции значительно укрепились.

«Сейчас наше управление в пятерке лидеров по России. А там учитывается и количество изъятой гадости, и число привлеченных к уголовной ответственности, данные по тяжким составам и организованным преступным сообществам. И самое главное: сейчас я официально заявляю, что в 99% случаев фактов сбыта наркотиков суд пошел нам навстречу и лица, сбывающие наркотики, были арестованы».

Сам Павел Гищенко считает эти решения абсолютно справедливыми.

«Если человек впервые совершает мошенничество, кражу, совершает по малолетству угон, или вот наши вандалы знаменитые – к ним была применена подписка о невыезде или домашний арест. Право на ошибку имеет каждый. Но по наркотикам нет права на ошибку – это особо тяжкое преступление, это угроза государству. Поэтому по каждому преступлению была применена мера пресечения в виде ареста. Люди сразу закрывались, независимо от пола», – сказал он.

При этом Гищенко подчеркнул, что Севастополь – единственный регион, в котором все показатели, в том числе и о ситуации с преступностью, можно считать условными.

Оценивать обстановку в городе крайне сложно из-за отсутствия данных о реальной численности населения.

«По нашим данным, это далеко за 500 тысяч. И мы как манны небесной ждем переписи населения, потому что тоже сталкиваемся с проблемами», – сказал Гищенко.

В тексте использованы материалы: Форпост

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