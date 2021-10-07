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Стихийные свалки становятся для города нормой.

Региональная общественная организация «Офицерский корпус города Севастополя» провела проверку в Нахимовском районе и обнаружила, что с улицы Комсомольской систематически не вывозится мусор. Об этом в группе «Черный список Севастополь» написал житель города Валерий Стрюков.

«Севастополь погружается, в мусорный коллапс», - считает севастополец.

Правительство Севастополя со своей официальной страницы ответило на публикацию: «в соответствии с приказом департамента городского хозяйства города от 12.04.2021 №123-ОД, комиссией местной администрации Нахимовского муниципального округа был составлен акт данной свалки. Документы были направлены в ООО «БГС», ДГХ, Севприроднадзор для принятия мер».

Как ранее сообщалось, в Севастополе недавно вырос своего рода мусорный Эверест. Авторы телеграм-канала «Изнанка Севастополя» написали, что губернатор Михаил Развожаев почти год критикует профильных чиновников в связи с низким качеством уборки мусора в городе, однако они обвиняют во всем предпринимателей, с которыми проводится разъяснительная работа. При этом сейчас проблема стала абсолютно вопиющей.

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